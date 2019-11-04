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16 نوفمبر.. اختبار الدارسين بأكاديمية الأوقاف لاستكمال برنامج تدريب الدعاة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:40 م
16 نوفمبر.. اختبار الدارسين بأكاديمية الأوقاف لاستكمال برنامج تدريب الدعاة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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حددت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة موعد اختبار الدارسين الذين امتحنوا فى المكون الشرعى ولم يمتحنوا فى فقه الحج وسجل أمام أسماءهم استكمال المكون الشرعى سيعقد لهم امتحان فى فقه الحج فقط يوم السبت 16 /11 /2019 م لاستكمال المكون الشرعى.

وقالت الأوقاف إنها ستعلن لاحقا عن مواعيد استكمال برنامج الحاسب الآلى واللغة الأجنبية لمن لم يستكمل أيا منهما ومن لم يستكملهما معا.

ونبهت الأوقاف، على جميع الحاصلين أو الحاصلات على رخصة الحاسب الآلى الدولية ICDL معتمدة من مركز دولى معتمد سرعة تقديمها إلى الدكتور كمال سيف بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر غدا الأحد أو بعد غد الإثنين قبل الرابعة عصرًا، وفى حال اعتمادها سيتم اعتبارها كافية عن برنامج الحاسب الآلى بالأكاديمية.

وطالبت الأوقاف، جميع الحاصلين أو الحاصلات على شهادة TOFEL فى إحدى اللغات الأجنبية سرعة تقديمها إلى بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر قبل الرابعة عصرًا، وحال اعتمادها سيتم اعتبارها كافية عن دراسة مكون اللغة الأجنبية بالأكاديمية.

 


وزارة الاوقاف

تدريب الدعاة

المكون الثقافى للدعاة

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