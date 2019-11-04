‎محمد دحلان: 60% من مستوطنات إسرائيل تُبنى بأسمنت وحديد تركى

كتب محسن البديوى

شن القيادى الفلسطينى والنائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى محمد دحلان، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنه يعانى أحلام وهمية وأمراض عقلية لإعادة الامبراطورية التركية واحتلال العالم العربى.

وقال "دحلان"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن رجب طيب أردوغان تقدم بشكاوى رسمية ضده إلى رؤساء دول.

وأضاف أن أردوغان كان يزور شارون فى القدس المحتلة خلال حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات، مضيفًا :" كنت مسئول الأمن فى ذلك الوقت".

وذكر أنه يوجد 300 طائرة شهريًا بين إسرائيل وتركيا، كما أن 49% من الأسمنت المستورد للمستوطنات الإسرائيلية من تركيا، و60% من الحديد المستخدم فى المستوطنات مصدره تركيا، وحجم التبادل الأمنى والعسكرى الإسرائيلى مع تركيا هو الأعلى فى المنطقة، وأول سفير لدولة إسلامية فى إسرائيل من تركيا.

وقال إن أردوغان سرق سبائك الذهب من البنك المركزى الليبى، وهناك طيارين أتراك دخلوا إلى ليبيا، مضيفًا: "أردوغان مقاول إرهاب".

وأردف: أردوغان "سرسرى"، و معه عصابة تسعى لإفتعال المشاكل مع العرب، وتفتيت الدول العربية، وعلاقة تركيا أصبحت واضحة مع الإرهاب وداعش وإسرائيل، والإرهاب المنتشر بليبيا أتراك، وكذلك سوريا.‎