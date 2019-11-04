وفد من الكونجرس فى ضيافة مسؤولى كردستان.. وإعلان أمريكى بدعم الإقليم

كتب: أحمد جمعة

اجتمع وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكى؛ مساء اليوم الإثنين؛ فى أربيل؛ مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزانى.

ترأس الوفد؛ آدم سميث؛ رئيس لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس، بحضور السفير الأمريكى فى بغداد مارك تولر.

وسبق للوفد الأمريكى لقاء رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدي مساء أمس، كما التقى بالمسؤولين الأتراك فى أنقرة قبل وصوله للعراق.

وأضاف أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، استقبل الوفد صباح اليوم؛ كما استقبله رئيس الوزراء مسرور بارزانى للتباحث بشأن عدد من القضايا.

حضر اللقاء نائب رئيس حكومة كردستان العراق، قوباد الطالبانى وعدد من الوزراء بينهم وزير البيشمركة شورش حاجى، ووزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية فى حكومة إقليم كردستان سفين دزيى.

تناول اللقاء الأوضاع في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين واشنطن وأربيل، ومخاطر ظهور داعش مجددا وسبل مواجهته.

وتشهد أربيل، غدا الثلاثاء؛ اجتماعاً هاماً بين رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزانى ورئيس الحكومة، مسرور بارزانى، ورئيسة برلمان كوردستان، ريواز فائق، ورؤساء الأحزاب الكردستانية، لبحث آخر المستجدات فى العراق والوضع الداخلى فى الإقليم.

فيما أعلن الكونجرس الأمريكى استمرار دعمه لإقليم كردستان؛ خلال حديث للصحفيين فى أربيل أدلى به رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزانى، مع وفد من الكونغرس الأمريك برئاسة آدم سميث عن الحزب الديمقراطى الأمريكى.

من جهته؛ علق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ على موقف الكونجرس الأمريكي من دعمه للكرد، مؤكدا أنه يتفق وما أكده الواقع فى شمال سوريا وتداعياته فى العراق، بشأن مواجهة تنظيم داعش وأزمة الاجتياح التركى للأراضى السورية.

وأشار حبيب؛ إلى وجود "تفاهمات ثلاثية مشتركة"؛ بين واشنطن وبغداد وأربيل؛ وتشاورات مستمرة؛ بشأن تأمين الأوضاع فى العراق وكردستان؛ بخلاف اتفاق واضح فى الرؤي بشأن مواجهة تنظيم داعش والقضاء عليه.