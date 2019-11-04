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وسائل اعلام كويتية: استقالة وزير المالية لتعيينه أميناً لمجلس التعاون الخليجى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:41 م
وسائل اعلام كويتية: استقالة وزير المالية لتعيينه أميناً لمجلس التعاون الخليجى وزير المالية الكويتي نايف الحجرف
ا ش ا

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 قالت وسائل اعلام كويتية مساء اليوم الاثنين، إن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، سيتقدم باستقالته غداً الثلاثاء، لقيام الكويت بترشيحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
 
تجدر الاشارة الى أن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، في حالة تقدمه باستقالته غدا، لن يخضع للاستجواب المقدم بحقه من قبل أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، والذي كام مقررا خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، والذي افتتحه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء الماضي.
 
يشار إلى أن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، حاصل على شهادته العلمية من جامعه هال البريطانية، و تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء من وزارة التربية، مرورا بوزارة النفط وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا منذ عام 2017.

الكويت

نايف الحجرف

مجلس التعاون الخليجي

وزارة المالية

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