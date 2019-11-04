وزير خارجية الأردن: بة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يخرجان من سجون إسرائيل هذا الأسبوع

أعلن وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، من خلال تويته له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المواطنين الأردنيان الذين سجنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى سيعودان للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي في تغريدة نشرها على "تويتر" إن "الحكومة عملت على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من الملك عبد الله الثاني باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر"، وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة، بدأتها الدبلوماسية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 4, 2019