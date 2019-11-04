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وزير خارجية الأردن: بة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يخرجان من سجون إسرائيل هذا الأسبوع

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:36 م
وزير خارجية الأردن: بة اللبدي وعبد الرحمن مرعي يخرجان من سجون إسرائيل هذا الأسبوع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى
رويترز

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أعلن وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، من خلال تويته له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المواطنين الأردنيان الذين سجنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى سيعودان للمملكة قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي في تغريدة نشرها على "تويتر" إن "الحكومة عملت على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من الملك عبد الله الثاني باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر"، وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة، بدأتها الدبلوماسية الأردنية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

 

وصرح الصفدي بأن الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها، وأن الخارجية عملت وفق خطة متكاملة أقرها رئيس الوزراء عمر الرزاز، وأشار الصفدي إلى أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي ومرعي إلى المملكة.

 


الاردن

الخارجيه الاردنيه

الاحتلال الاسرائيلى

تويتر

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