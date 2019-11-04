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وزير الطيران: جارى الانتهاء من مطار برنيس لاستيعاب 600 راكب فى الساعة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:56 م
وزير الطيران: جارى الانتهاء من مطار برنيس لاستيعاب 600 راكب فى الساعة مطار شرم الشيخ
كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى

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قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن تتم المراجعات النهائية لوضع الاستعدادات النهائية لافتتاح التجريبى لمطار برنيس والذى يتم تشييده جنوب مدينة مرسى علم، حيث تم تخطيط المطار لاستيعاب 600 راكب فى الساعة، بتكلفة 430 مليون جنيه.
 
وأضاف وزير الطيران المدنى، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، إن المطار يحتوي على ممر واحد، ويجرى العمل علي تجهيز وحدات الإنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة.
 
وأوضح الطيار شريف عزت، رئيس شركة إير كايرو، أن شركة الخطوط الجوية التابعة لشركة مصر للطيران حققت إيرادات تتعدى مليار جنيها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وأنه شركة مصر للطيران حققت أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوى بالإقلاع من مطار سياتل بأمريكا الي مطار القاهرة الدولى.

وزارة الطيران

اخبار المطار

شرم الشيخ

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