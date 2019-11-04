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وزير الرى يعقد اجتماعا مع رئيس المركز القومى لبحوث المياه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:35 م
وزير الرى يعقد اجتماعا مع رئيس المركز القومى لبحوث المياه.. اعرف التفاصيل وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع الدكتور خالد عبد الحيى - رئيس المركز القومى لبحوث المياه لاستعراض محاور العمل المشتركة وتعظيم آليات التنسيق والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة له وبين أجهزة الوزارة من مصالح وهيئات بما يخدم أهداف الوزارة وإستراتيجيتها.

 

ونفذ المركز القومى لبحوث المياه تحربة لتحويل الحشائش المائية وورد النيل إلى الغاز الحيوى والأسمدة عضوية بمصر ونقل الخبرات إلى دول حوض نهر النيل فى قريتين بدولة أوغندا، وتجربة أخرى لعمل التربة الذكية باستخدام بكتيريا مبتكرة من مصر، وعمل تكنولوجيا مبتكرة تعتمد على الانترنت (IoT) لمراقبة ورصد نوعية المياه وعمل نظام الإنذار المبكر لها وذلك بتكلفة وطاقة منخفضة.

 

وتقدم المركز القومى لبحوث المياه، خلال الفترة منذ أبريل 2018 حتى الآن أكثر من 2500 مركز فى الترتيب بين المراكز البحثية العالمية، وعلى المستوى المحلى تقدم المركز على ستة مراكز بحثية مصرية وكذلك قفز على 39 مركزا إقليميا على المستوى العربى لنفس الفترة.

 

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يمثل الذراع البحثى لوزارة الموارد المائية والرى، وهو المعنى بتقديم كافة الدراسات والاستشارات الفنية المتعلقة بالشأن المائى.


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