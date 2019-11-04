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وزير الرى يبحث قضية التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:19 م
وزير الرى يبحث قضية التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية لتنسيق التعاون المستقبلى بين الوزارة والهيئة فى مجال التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار.

وقالت الدكتورة إيمان سيد، إنه تم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول، التى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وأضافت أن وزارة الرى شكلت غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.


الأرصاد الجوية

وزير الرى

الامطار

السيول

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