وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء أحياء الجيزة بشن حملات على التوك توك لضبط المخالفين

التقى وزير التنمية المحلية بعدد من المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومطالبهم فى الشوارع الرئيسية بحى العمرانية حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التى تعيق حركة المارة وتتسبب السرعات الزائدة لها فى وقوع العديد من الحوادث.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية يرافقه محافظ الجيزة لتفقد عدد من الشوارع والميادين بعد شكاوى المواطنين من تدنى الخدمات مثل النظافة والإشغالات.

وأعطى الوزير مهلة لرئيس حى العمرانية لرفع مستوى النظافة وإزالة أى إشغالات من الشوارع لكى لا تعيق حركة المواطنين مؤكدا على ضرورة الإنتهاء من لأعمال الجارية بشارع ترسا ليكون محور موازى لشارع الهرم.

ووجه رؤساء الأحياء بالتعاون مع مديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين.