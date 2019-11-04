وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان المحاور المرورية الجارى تطويرها بالمحافظة

أجرى وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع الرئيسية بحي العمرانية بالجيزة وذلك بعد تلقى الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين من تدني مستوي الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير وهدم في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر علي الحركة المرورية وسير المواطنين .

وشملت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة تفقد شوارع ترسا وخاتم المرسلين و مستشفي الصدر والثلاثيني ومحور ترعة الزمر .

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية خلال الجولة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والحيوية بكافة المحافظات لما تمثله من أهمية لتسهيل حركة المواطنين بين المدن وعواصم المحافظات أو حركة الإستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث نقلة نوعية بكافة محافظات الجمهورية في مستوي النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد الوزير شعراوى خلال الجولة على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث إختناقات مرورية ، ووجه شعراوى بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.

كما أكد الوزير أن محافظة الجيزة تشهد تطوير عدداً من المحاور الهامة لخدمة المواطنين أبرزها طرق المريوطية بالعمرانية وطراد النيل بالوراق ومحور ترعه عبد العال والذي يعد طريق حيوي يساعد فى حل التكدسات المرورية ببولاق الدكرور بالإضافة إلى تطوير شوارع شهاب والبطل أحمد عبد العزيز ومحي الدين أبو العز وغيرها من المحاور الهامة والتي ستساهم في رفع كفاءة الطرق بالمحافظة .

وخلال الجوله حرص وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد على الإلتقاء بعدد من المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومطالبهم فى الشوارع الرئيسية بحى العمرانية حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التى تعيق حركه المارة وتتسبب السرعات الزائدة لها فى وقوع العديد من الحوادث .

وأعطي الوزير مهلة لرئيس حي العمرانية لرفع مستوى النظافة وإزالة اى إشغالات من الشوارع لكى لا تعيق حركة المواطنين مؤكدا على ضرورة الإنتهاء من الأعمال الجارية بشارع ترسا ليكون محور موازى لشارع الهرم كما طالب شعراوى رؤساء الأحياء ومديرية الأمن بشن حملات مرورية على مركبات التوك توك لضبط المخالفين والإهتمام بشكاوى المواطنين .