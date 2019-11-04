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وزير التعليم العالى يستقبل سفير الصين بالقاهرة لمناقشة افتتاح معهد كونفوشيوس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:27 ص
وزير التعليم العالى يستقبل سفير الصين بالقاهرة لمناقشة افتتاح معهد كونفوشيوس الوفد الصينى
كتب محمد صبحى

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استقبل  وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الأحد لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمى،  وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التى تربط بين مصر وجمهورية الصين الشعبية فى كافة المجالات، خاصة العلمية والبحثية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العلمية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة ، أن الوزير أشار  إلى تطلع الوزارة لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، وخاصة مجالات الفضاء والطاقة النووية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على زيادة وترسيخ التعاون البناء والمثمر مع الجانب الصينى.

وأشاد الوزير بالتجربة الصينية، مؤكدًا أنها تعد من أفضل التجارب العالمية في صناعة التكنولوجيا والتعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة منها في تطوير وتحديث التعليم العالي الفني والتكنولوجي بمصر، وكذا تدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والصينية.

ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصينى، وافتتاح معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر خلال الفترة المقبلة؛ بهدف توفير الكثير من الأعباء والنفقات على دارسى اللغة الصينية من المصريين، ودعم التبادل الثقافى والحضارى بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير الصينى بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر والصين، معرباً عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المصالح المشتركين بين البلدين، فى إطار العلاقات المتميزة بينهما.


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جامعه الاقصر

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