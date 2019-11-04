وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية صباح اليوم

كتبت آمال رسلان

تفتتح وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، صباح اليوم الإثنين، الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية WTM، حيث أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن الجناح المصرى هذا العام يتكون من طابقين دور أرضى مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، فى حين يبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

وأكدت الوزيرة على أهمية المشاركة في المعارض السياحية الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر، إلى جانب حرصها علي استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية والتي أصبحت السمة في تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى والاتجاهات التسويقية العالمية، موضحة أن بورصة لندن الدولية للسياحة العام الماضي كانت قد شهدت بداية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في المعارض الخارجية لوزارة السياحة.

وقالت إن الوزارة تحرص خلال مشاركتها فى هذه المعارض السياحية الدولية على إلقاء الضوء على الركائز الأساسية للحملة الترويجية لمصر وهم الترويج لكل مقصد سياحي على حدة Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، وحملة People 2 People .

وتشهد بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market) ) سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة، من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.