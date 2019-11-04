سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية صباح اليوم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:00 ص
وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية صباح اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، صباح اليوم الإثنين، الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن السياحية WTM، حيث أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن الجناح المصرى هذا العام يتكون من طابقين دور أرضى مساحته 630 م2 ودور علوي تبلغ مساحته ما يزيد عن 100م2، فى حين يبلغ عدد العارضين المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندق و27 شركة من بينهم شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويخصص الجناح لكل شركة شاشة منفصلة يتيح لها عرض المادة الخاصة بها.

وأكدت الوزيرة على أهمية المشاركة في المعارض السياحية الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الهامة للتسويق والترويج، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالكيف وليس الكم حتى تكون كافة مشاركات الوزارة فى المحافل الدولية فعالة وتليق بمكانة مصر، إلى جانب حرصها علي استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية والتي أصبحت السمة في تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى والاتجاهات التسويقية العالمية، موضحة أن بورصة لندن الدولية للسياحة العام الماضي كانت قد شهدت بداية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في المعارض الخارجية لوزارة السياحة.

وقالت إن الوزارة تحرص خلال مشاركتها فى هذه المعارض السياحية الدولية على إلقاء الضوء على الركائز الأساسية للحملة الترويجية لمصر وهم الترويج لكل مقصد سياحي على حدة Branding By Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، وحملة People 2 People .

وتشهد بورصة لندن الدولية للسياحةWTM2019 (World Travel Market)  ) سنويًا مشاركة ما يقرب من نحو 5000 شركة عارضة، من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور أكثـر من 30000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيـرة خلال فترة انعقاد المعرض.


بورصة لندن

وزارة السياحة

السياحة

الجناح المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة