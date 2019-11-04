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وزيرا التجارة والإنتاج الحربى يفتتحان معرض مصر الدولى لإنشاء وصيانة الطرق والكبارى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:24 م
وزيرا التجارة والإنتاج الحربى يفتتحان معرض مصر الدولى لإنشاء وصيانة الطرق والكبارى وزارة الصناعة والتجارة
كتب – إسلام سعيد

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أكد  وزير التجارة والصناعة أهمية تطوير وسائل النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع وبما يتماشى مع شبكة الطرق القومية الحديثة التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية بهدف تعزيز وتطوير منظومة النقل البرى والخدمات اللوجستية والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مصر حققت مؤخرا انجازات غير مسبوقة فى مجالات تطوير شبكة الطرق القومية وتحديث منظومة السكك الحديدية.

 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير واللواء محمد العصار وزير الدولة  للإنتاج الحربى لفعاليات الدورة الأولى لمعرض مصر الدولى لإنشاء  وصيانة الطرق والكبارى والمرور ونظم ومعدات ساحات الانتظار والانفاق وسلامة الطرق "ايجيترافيك 2019"والذى يعقد بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمشاركة العديد من الهيئات العامة والجمعيات المتخصصة ومنها الجمعية المصرية لإنشاء وإصلاح المرافق والإدارة العامة للمرور والمركز المصرى للقيادة الآمنة وشعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية.

 

وأشار  وزير الصناعة إلى أهمية المعرض والذى يضم وسائل النقل الحديثة مثل اتوبيسات وسيارات كهربائية ومعدات تشييد الطرق والانفاق وأمن وسلامة الطرق ونظم المعدات والطوارئ ونظم ومعدات ساحات الإنتظار والجراجات الذكية ومعدات النقل الخفيف، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لنفاذ هذه المنتجات لأسواق القارة الإفريقية، خاصة فى ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بدول القارة.

ولفت الوزير إلى حرص الدولة على تطوير منظومة النقل بما يخدم المشروعات القومية الكبرى ويسهم فى خلق مناخ استثمارى ملائم لتعزيز النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن قطاع النقل والمواصلات يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، والتى ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الاقتصادية.

 

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير صناعات الآلات والمعدات باعتبارها إحدى القطاعات الرئيسية فى مجال الصناعات الهندسية وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية، لافتا الى أن قطاع الصناعات الهندسية حقق زيادة فى معدلات التصدير خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 9%، حيث سجلت نحو مليار و873 مليون دولار مقارنة بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

 


الصناعة والتجارة

الطرق والكبارى

الانتاج الحربى

محمد العصاء

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