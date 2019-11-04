هنية يبحث مع ملادينوف كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة بفلسطين

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية ظهر اليوم نيكولاى ملادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط، حيث جرى خلال اللقاء بحث معمق فى كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة وصولًا إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطينى.

ورحب هنية - بحسب بيان صحفى لحماس - بالموقف الإيجابى للأمم المتحدة، والداعم لهذه الخطوة، آملاً أن تحقق أهدافها فى توحيد الصف الفلسطينى، مؤكدًا موقف حركة حماس الإيجابى وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات.

واستعرض مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها على ضرورة عقد اللقاء الوطنى لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع فى الإجراءات الفنية، معتبرًا أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطينى، كما هى فى الوقت نفسه استحقاق وطنى.

من جانبه أشاد نيكولاى ملادينوف بموقف حركة حماس الإيجابى، وحرصها على إنجاح العملية الانتخابية، وأكد أن الأمم المتحدة أيضًا ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح هذه العملية، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق الوطنى فى الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام.