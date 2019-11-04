نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تشهد محافظة الجيزة أعمال تطوير لعدد من مواقف السيرفيس الموجودة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المواقف الجديدة لتربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وكذلك نقل عدد من المواقف العشوائية وتجميعها بمكان واحد لحل مشكلة التكدث المرورى وعدم التأثير على السيولة المرورية.

ويعرض اليوم السابع، خطة تطوير مواقف سيرفيس الجيزة فى النقاط التالية..

1-البدء فى تطوير موقف ميدان الجيزة ليكون إلكترونيا مراقب بالكاميرات.

2- تطوير موقفى المنيب بمنطقة المنيب و"الصباح" بمنطقة مشعل.

3-الهدف من التطوير راحة المواطنين والتخلص من الإزدحام وإحكام السيطرة على الإيرادات.

4- إنشاء موقف جديد أسفل محور روض الفرج بالكورنيش الجديد لحى الوراق بسعة 300 سيارة.

5- إنشاء موقف جديد أسفل دائرى الوراق بسعة 400 سيارة.

6-الموقفان الجديدان سيضمان مواقف الوراق الرسمية والعشوائية وخطوط جديدة للأقاليم.

7-خطة لتطوير موقف 28 الكائن بالهرم ودراسة مقترح لنقله بطريق المنصورية.

8- تم نقل 5 مواقف سرفيس عشوائية من شارع ربيع الجيزى وبجوار نفق شارع الهرم بحى جنوب .