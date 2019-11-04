سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تضع حجر أساس نادى لأعضائها بقنا.. صور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:36 م
نقابة الأطباء تضع حجر أساس نادى لأعضائها بقنا.. صور وضع حجر أساس نادى نقابة الأطباء بقنا
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتور أيمن خضارى نقيب أطباء قنا، حجر الأساس لنادى نقابة الأطباء بمدينة قنا الجديدة، على مساحة 5460 متر مربع، ويقع فى الحي المتميز بجوار مدرسة تحيا مصر 2.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن مراسم وضع حجر الأساس لنادى الأطباء بقنا، تم بحضور المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومعاونيه، و الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة العامة للأطباء والدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق بالنقابة العامة، الدكتور احمد فتحى امين الصندوق المساعد، والدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، وإيمان سلامة عضو المجلس عن قطاع الصعيد، بالإضافة لأعضاء مجلس النقابة فى قنا .
 
أشاد الحضور بالجهد المبذول من قبل مجلس النقابة بقنا، ونظم رئيس مدينة قنا الجديدة جولة داخل المدينة لوفد النقابة لزيارة المنشآت الحيوية، والمساكن والمدارس الجديدة ومدرسة قنا للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا داخل المدينة .
وبعدها قام الوفد بزيارة للمعالم السياحية ومعبد دندرة، وأشار الوفد إلى ضرورة عمل حملة تسويقية رفيعة المستوى لإظهار ما تمتلكه مصر ، وما تحويه خزائن أرضها من كنوز وثروات ليست موجودة في سائر بقاع العالم.
 
WhatsApp Image 2019-11-04 at 1.24.05 PM
 

WhatsApp Image 2019-11-04 at 1.24.04 PM
 

WhatsApp Image 2019-11-04 at 1.24.03 PM
 

WhatsApp Image 2019-11-04 at 1.24.02 PM
 

 


نقابة الاطباء

نادى الاطباء بقنا

نادى نقابة الاطباء

نقابة اطباء قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: اعتداء جديد على طبيب بمستشفى حلوان العام

الخميس، 31 أكتوبر 2019 01:50 م

9 حالات مرضية تحصل على دعم مالى من نقابة الأطباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 07:00 ص

نقابة "أطباء الإسكندرية" تطالب إدارة العلاج الحر بغلق المراكز غير المرخصة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 10:28 ص

نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بتأجيل نظام التكليف الجديد لحين إعلان تفاصيله

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 12:33 م

8 نوفمبر.. جمعية عمومية غير عادية لنقابة أطباء الأسنان لبحث وضع خريجى الجامعات

الأحد، 27 أكتوبر 2019 01:00 ص

نقابة أطباء القاهرة تشكل هيئة مكتبها.. وأحمد بكر أمينا عاما

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 02:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة