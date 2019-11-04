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نتنياهو يتقدم ببلاغ للشرطة ضد مجهول يهدده بالقتل عبر فيس بوك

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:06 م
نتنياهو يتقدم ببلاغ للشرطة ضد مجهول يهدده بالقتل عبر فيس بوك نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغاً من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يطلب فيه التحقيق فى رسائل مجهولة تأتيه من شخص مجهول يتوعده بالقتل هو وزوجته سارة عبر الفيس بوك .

وأكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت بيان تؤكد فيه أن نتنياهو توجه إلى نائب المفوض العام للشرطة، موتي كوهين، بشكوى لفتح تحقيق ضد شخص لتحريضه على قتل رئيس الوزراء وعائلته"​​​ ، وأضافت أن "رئيس الوزراء نتنياهو طلب من نائب المفوض البدء فورا بالتحقيق في الأمر".

ولم يحدد نتنياهو الشخص الذى يتهمه فى البلاغ غير أنه قال جملة مطاطة وهى " لدى خصوم كثيرون سيدى المدعى ولتقم بما يكفى من تحقيقات".

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنه تم فتح تحقيق في وحدة القرصنة الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الكبرى لمعرفة هوية الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات.

جدير بالذكر أنه فى عام 2016  تم الإبلاغ عن حساب شاب وضع صورة مشنقة لنتنياهو على حسابه الشخصى على الفيس بوك.

 

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

قتل

فيس بوك

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