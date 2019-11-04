"مياه المنوفية": تركيب 11300 عداد مسبق الدفع على مستوى المدن

المنوفية - محمود شاكر

كشف الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الشركة نجحت فى تركيب نحو 11300 عداد مسبق الدفع على مستوى المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى العدادات الذكية .

وأوضح صالح فى بيان، أن فكرة التوسع فى تركيب العدادات الذكية تأتى لضمان حق الدولة فى تحصيل فواتير الاستهلاك وأن الشركة بدأت بالفعل فى إلزام جميع العملاء الجدد بتركيب عدادات المياه المسبقة بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف عادل المليجي رئيس القطاع التجاري أن العدادات مسبقة الدفع آمنة تماما وتستهدف ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها والمحاسبة عليها وفقا للاستهلاك الفعلى دون تقديرات جزافية والتى قد تحدث نتيجة تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل لضمان المحاسبة العادلة للمشتركين على الاستهلاك الفعلى، مؤكدا أن أهم مميزاته أنه يعطى إنذارا قبل انتهائه عندما يتبقى 20% من الرصيد لتكون هناك فرصة للشحن وعدم قطع المياه كما أنه يتميز بعدم قطع المياه خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية وبعد مواعيد العمل الرسمية اليومية، لافتا إلى أن الشركة توفر إمكانية شحن الكروت بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.

جدير بالذكر أنه تم تفعيل وتطبيق نظام عدادات المياه مسبقة الدفع بنظام كروت الشحن بالمصالح والمنشآت الحكومية وتعميمها بالأبراج والعمارات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى استبدال العدادات القديمة بالمنازل والمحلات وكل المنشآت الخاصة بالعدادات الجديدة مسبوقة الدفع.