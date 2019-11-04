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مقربون من أردوغان يدعون للتحقيق مع مستشاره لتعاطفه مع ضحايا الطوارئ فى تركيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:46 م
مقربون من أردوغان يدعون للتحقيق مع مستشاره لتعاطفه مع ضحايا الطوارئ فى تركيا اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أثارت تصريحات عضو المجلس الاستشارى لـرئاسة الجمهورية التركية، بولنت آرينتش، التى أعلن فيه تعاطفه مع ضحايا حالات الطوارئ فى تركيا، حالة غضب كبيرة بين السياسيين الأتراك، مطالبين بسرعة التحقيق معه.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن برلمانى سابق عن حزب العدالة والتنمية، شامل طيار، شن هجوما على عضو المجلس الاستشارى لرئاسة الجمهورية، بولنت آرينتش، على خلفية تصريحاته الأخيرة التى أكد فيها تعاطفه مع ضحايا مراسيم قرارات حالة الطوارئ فى تركيا، توضح أن بولنت آرينتش يحاول من خلال تصريحاته تبرئة ساحة حركة الخدمة ومنتسبيها من التهم الموجهة إليهم، داعيًا النيابة والجهات القضائية للتحقيق معه.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أن بولنت آرينتش وصف مراسم حالة الطوارئ التى فصلت مئات الآلاف من المواطنين من عملهم وتسببت فى اعتقال عشرات الآلاف، بالكارثية، قائلا إن هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص من حولى تضرروا من هذه الفاجعة، أنا أتعاطف معهم وأعتذر لهم.

وأوضحت صحيفة زمان، أن تصريحات آرينتش جعلت وضعته في مرمىً لانتقادات البرلمانى السابق من حزب العدالة والتنمية شامل طيار، الذى قال فى تغريدة على تويتر: "آرينتش… هذه محاولة لتبرئة ذمة منظمة فتح الله جولن، لذا فإن الموضوع قد خرج من كونه مشكلة داخلية فى حزب العدالة والتنمية ودخل ضمن مهام القضاء.. لذا أدعو المدعين العامين لفتح تحقيق بحقه".

 

 


اردوغان

العداله والتنميه

تركيا

الطوارئ

جرائم اردوغان

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