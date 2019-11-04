مقتل إرهابى وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال ووسط الجزائر

الجزائر(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، القضاء على إرهابى "مطلوب " بولاية "تيبازة" شمال البلاد ، وتدمير ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين بولاية "باتنة " الواقعة شمال شرق البلاد .

وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم ، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر كمين بمنطقة جبل "الرياشة" ، بلدية "الداموس" ، بولاية "تيبازة" ، تمكنت قوات الجيش الجزائرى من القضاء على إرهابى بحوزته بندقية آلية رشاش من طراز "كلاشنيكوف" ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة.



وأضافت الوزارة - فى بيانها - أن قوات الجيش بولاية "باتنة " دمرت ثلاثة عشر مخبأ للإرهابيين؛ عثر بأحدها على جثة أحد الإرهابيين القتلى خلال عمليات سابقة، بالإضافة إلى 27 قنبلة "تقليدية الصنع " ومواد غذائية ، وملابس ، وأغراض مختلفة، كما تم العثور على بندقية آلية من نوع "كلاشنيكوف " بولاية "غرداية" - وسط البلاد .