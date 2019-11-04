مفتى الجمهورية يشارك فى المؤتمر الدولى لمجمع الفقه الإسلامى فى دورته 24 بدبى

يشارك الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية ، فى فعاليات المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامى في دورته الرابعة والعشرين، والذى بدأت أعماله اليوم فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر أعماله حتى 6 من نوفمبر الجارى، بحضور 137 مشاركًا من رجال الدين والعلم من مختلف التخصصات.

ويناقش المؤتمر فى دورته الحالية جملة من المواضيع المهمة فى العالم الإسلامى، وفي مقدمتها العقود الذكية وكيفية تفعيلها والإقالة منها، وموضوع التضخم وتغيير قيمة العملات، وعقود الفيديك، وموضوع التسامح فى الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره.

كما سيتناول المؤتمر مسألة تحقيق الأمن الغذائى والمائى كواحدة من أهم المشكلات التى تواجهها الدول الإسلامية الآن، إضافة إلى مواضيع الجينوم البشرى، والهندسة الحيوية المستقبلية.