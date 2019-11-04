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مصرع ربة منزل وإصابة 2 فى حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطهطا سوهاج

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:40 م
مصرع ربة منزل وإصابة 2 فى حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطهطا سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد طريق فرعى بناحية قرية بنى حرب دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية توك توك نتج عن الحادث وفاة ربة منزل وإصابة أخرين تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام.

 

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفاة ومصابين بناحية بنى حرب " طريق فرعى " دائرة المركز.

 

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة خلف ا خ ا 35 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية " توك توك " قيادة حسام و ح ق 38 سنة حاصل على دبلوم صناعة ويقيم دائرة المركز.

 

نتج عن الحادث وفاة لوليه ق ج 60 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وإصابة قائد التوك توك "كدمات وسحجات متفرقة  بالجسم" مريم م ف - سن 46 ربة منزل " نجل شقيقة المتوفاة " – وتقيم بذات الناحية " كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقلى التوك توك.

 

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام وتحويل الثانية لمستشفي سوهاج الجامعي بسؤال قائدي المركبتين ونجل المتوفاة المدعو بهجت ز ق ب - 34 عامل – ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حوادث سوهاج

مستشفى طهطا العام

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