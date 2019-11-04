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"مستثمري أكتوبر": فرص العمل المتوافرة في المصانع لا تقل عن 3 آلاف وظيفة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:00 ص
"مستثمري أكتوبر": فرص العمل المتوافرة في المصانع لا تقل عن 3 آلاف وظيفة ملتقى توظيف
كتب: مدحت عادل

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أكد ريمون عطا الله، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ورئيس لجنة التدريب، أن عدد فرص العمل التي تحتاجها المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل، موزعة بين عدة قطاعات صناعية مختلفة.

وقال ريمون عطا الله، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية أجرت مسحا تفصيليا بحجم الفرص والقطاعات الأكثر احتياجا للعمالة، وأغلبها عبارة عن عمالة فنية يشترط فيها الجدية فقد ولا يشترط فيها الخبرة، علما بأن الجمعية أقامت أكثر من ملتقى للتوظيف بمرتبات مناسبة تشمل فرص التأمين وبدلات انتقال ووجبات وسكن للمغتربين.

وأضاف عطا الله، أن هناك فجوة كبيرة بين فرص التوظيف المتاحة بالمصانع وعدد الشباب المؤهل للعمل، وهو ما جعل عدد كبير من المصانع يقبل توظيف الشباب الذي لا يمتلك خبرات عمل سابقة من أجل التغلب على أزمة ندرة العمالة الفنية الماهرة.


مستثمري أكتوبر

فرص العمل

مصانع أكتوبر

وظائف

اخبار الاقتصاد

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