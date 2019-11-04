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والمتحف المصرى الكبير يخطف الأنظار..

مستثمرى جنوب سيناء: إقبال كبير على الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:00 م
مستثمرى جنوب سيناء: إقبال كبير على الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن الجناح المصرى
كتبت آمال رسلان

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أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم، أن بورصة لندن السياحية التى تم افتتاحها اليوم شهدت اقبالا كبيرا على الجناح المصرى بالبورصة من مختلف الجنسيات، والكل يتساءل عن كيفية المشاركة فى احتفالات افتتاح المتحف المصرى، وكذلك البرامج السياحية الخاصة بمدينة شرم الشيخ فى ظل عودة السياحة الإنجليزية لها مؤخراً.
 
وأشار د. عاطف إلى أن وجود معرض توت عنخ آمون فى لندن بالتزامن مع إقامة البورصة السياحة وزيارة أكثر من 300 ألف فى أول أيام المعرض له دور كبير فى الترويج للجناح المصرى والسياحة الثقافية، منوها إلى ان العديد أبدى رغبة هناك فى المشاركة بحفل افتتاح المتحف المصرى 2020 القادم.
 
وأوضح عبد اللطيف فى تصريحات له من لندن اليوم، أن أهم ما يميز الجناح المصرى هذا العام استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية فى تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات التسويقية العالمية، كدلك وجود لافتات دعائية عن مصر فى المواصلات العامة وداخل الفنادق خاصة كتيبات عن مصر ومجلات عن توت عنه آمون بالغرف الفندقية.
 
ويشارك ببورصة لندن السياحية قرابة 5000 شركة عارضة من كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ومن المنتظر أن يزور المعرض هذا العام قرابة 50 ألف زائر وإعلامى ومحطات تليفزيونية.
 
مقتنيات توت عنخ امون
مقتنيات توت عنخ امون

مدخل الجناح المصرى
مدخل الجناح المصرى

الجناح المصرى
الجناح المصرى

 


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تنشيط السياحة

بريطانيا

الجناح المصرى فى بورصة لندن

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