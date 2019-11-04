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مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال الجيش والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الإرهاب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:46 م
مرصد الإفتاء يشيد ببسالة أبطال الجيش والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد الإرهاب دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع  لـ دار الافتاء المصرية، اليوم الإثنين، بتضحيات وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة فى توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء. 
 
وعلّق مرصد الإفتاء على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذى أصدرته اليوم الإثنين، والذى عرضت فيه بعض النتائج الهامة لجهود قوات الجيش والشرطة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية، التى نجحت فى القضاء على 83 تكفيريا، وتدمير (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعى. 
 
وأكد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط و(2) من الجنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
 
وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطنى، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 
وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر.
 
وشدد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.
 
ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 
وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسرة بطل القوات المسلحة الذى استشهد أثناء العمليات سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 


دار الافتاء

مرصد الافتاء

الاسلاموفوبيا

الارهاب

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