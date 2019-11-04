مدير أمن القليوبية يعاين حريق مخزن الدراجات النارية بقليوب ..صور

وكان قد تلقى مدير الأمن، إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بـ3 أدوار بمخزن لقطع غيار الموتوسيكلات بأحد التوكيلات التجارية بمنطقة قليوب بالقليوبية، مكون من 6 أدوار، وتم دفع 10 سيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية، وجارى السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداد ه للمناطق المجاورة.



مدير أمن القليوبية يعاين حريق مخزن الدراجات

مدير أمن القليوبية يعاين حريق مخزن الدراجات

مدير أمن القليوبية يعاين حريق مخزن الدراجات

مدير أمن القليوبية يعاين حريق مخزن الدراجات (