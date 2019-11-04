الرئيسية تقارير مصرية مجلس الوزراء يستجيب لشكوى وجود زيت على مقاعد استراحة مستشفى القصر العينى الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:10 م مقاعد القصر العينى بعد تنظيفها كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن مجلس الوزراء إنه إستجابه للشكوى التى نشرت على مواقع التواصل الإجتماعى صباح اليوم الاثنين حول سكب زيت على مقاعد الاستراحة فى مستشفى قصر العينى. أوضح المجلس إنه تم على الفور التواصل مع المسئولين وإزالة الزيت من على مقاعد الاستراحة على الفور. بقعة زيت القصر العينى مجلس الوزراء الشكاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة تستجيب لـ3375 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة خلال أكتوبر الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:27 م رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:03 ص رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة تجدد التزامها باستخدام التدابير الاستثنائية بما يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى.. مدبولى: الأعمال الإرهابية لن تعطل عجلة الحياة بمصر ولن توقف خطط التنمية الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:23 م صور.. رئيس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء قرار الرئيس بشأن فرض حالة الطوارئ الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:48 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟ قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019 سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019 القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء المزيد من Trending Plus
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