مجلس الوزراء يستجيب لشكوى وجود زيت على مقاعد استراحة مستشفى القصر العينى

كتبت هند مختار

أعلن مجلس الوزراء إنه إستجابه للشكوى التى نشرت على مواقع التواصل الإجتماعى صباح اليوم الاثنين حول سكب زيت على مقاعد الاستراحة فى مستشفى قصر العينى.

أوضح المجلس إنه تم على الفور التواصل مع المسئولين وإزالة الزيت من على مقاعد الاستراحة على الفور.