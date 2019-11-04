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مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم تنشر دراسة علمية للزميل محمد ثروت

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:41 م
مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم تنشر دراسة علمية للزميل محمد ثروت الزميل محمد ثروت

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نشرت مجلة وادى النيل العلمية المحكمة التى تصدر عن جامعة القاهرة فرع الخرطوم دراسة للكاتب الصحفى والباحث محمد ثروت بعنوان حوار الأديان وأثره على التعايش السلمى فى المجتمعات التعددية.

 

وتتضمن الدراسة اشكاليات حوار الأديان فى مجتمع جنوب شرق آسيا تطبيقا على دولة ماليزيا. وأهم مبادرات الحوار الرسمية والشعبية وجهود تنكو عبد الرحمن ومهاتير محمد والنخبة الماليزية فى الحوار بالإضافة إلى علاقة الحوار بالتنمية.

 

كان العدد الجديد رقم ٢٤ المجلد الثانى لمجلة وادى النيل العلمية التى يرأس تحريرها دكتور عزمى زكريا مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم تضمنت عددا من الدراسات عن بستان المسجد النبوى والفقر فى منظور الدعوة الإسلامية والفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بين الدبلوماسية العامة والدعاية ودراسة اخيرة عن تقنيات ارشميدس الرياضية والفيزيائية.

 

جدير بالذكر أن المجلة العلمية يقوم بتحكيمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والجامعات المصرية ومنهم د. حسن حماد ود. عبد الراضى عبد المحسن ود. عصمت نصار ود. محمد عنانى.

 

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جامعة القاهرة

وادى النيل

حوار الاديان

تقنيات ارشميدس

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