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مجلة إيطالية تبرز زيارة كاتى بيرى لمصر والتقاط الصور عند سفح الأهرامات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:10 م
مجلة إيطالية تبرز زيارة كاتى بيرى لمصر والتقاط الصور عند سفح الأهرامات كاتى بيرى فى منطقة الأهرامات
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت مجلة "فانيتى فيير" الإيطالية زيارة الفنانة والمغنية الأمريكية كاتى بيرى إلى مصر، واحتفالها بعيد ميلادها الـ35 بزيارة لمنطقة الأهرامات، وقالت إن الصور التى التقطتها بيرى تعكس اعجابها بمصر خاصة بعد زيارة العديد الأماكن وقيامها برحلات نيلية وليلية وصحراوية.

 

وأشارت المجلة، إلى أنه من المتوقع أن تقضى كاتى بيرى إجازة شهر العسل فى مصر أيضا، التى اختارتها لتشهد على علاقتها العاطفية، مما جعل هذه العلاقة مميزة.

وأوضحت المجلة، أن مصر من أكثر الأماكن فى العالم التى بها جميع أنواع السياحة، من الثقافية والنيلية إلى الكلاسيكية، كما يوجد بها البحر الأحمر الذى يثير اعجاب السائحين بشكل كبير.

وكتبت بيرى عبر حسابها على موقع انستجرام: "اعتقد المصريون القدماء أنك عندما تتجاوز قلبك فأنك تكون متوازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهل لرحلة الحياة الأخرى.. وأمى كانت بتنادينى بريشة من وأنا بنت صغيرة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبى كما كان، أنه عامي الـ 35 فى الأهرامات المصرية".


مصر

كايتى بيرى

الاهرامات

السياحة

المصريين

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