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ليبرمان وجانتس يفشلان فى التوصل لحل.. ومحللون يرجحون انتخابات كنيست وشيكة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:34 م
ليبرمان وجانتس يفشلان فى التوصل لحل.. ومحللون يرجحون انتخابات كنيست وشيكة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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أكد مسئولون رفيعى المستوى فى تحالف "أزرق -أبيض" وحزب "إسرائيل بيتنا" اليوم الاثنين، أنه لا يتوقع توقيع اتفاق لإقامة حكومة بين الحزبين، غير أن حزب "اسرائيل بيتنا" أعرب عن أنه غير معنى بتوقيع مثل هذه الاتفاقية، دون أن يكون هناك نية لإقامة حكومة أغلبية فى الكنيست.

وأبدى حزب "إسرائيل بيتنا" استعداده للتوصل إلى اتفاق مع "أزرق- أبيض"، على الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية مع حزب الليكود، لكن ليس التوقيع على اتفاق رسمى لتشكيل الحكومة.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يستعد لانتخابات وشيكة، حتى أن المقربين من نتنياهو يقولون إن الذهاب إلى انتخابات ثالثة فى غضون عام، هو الخيار الأفضل، إذا لم يتم قبول حل الوسط الذى اقترحه الرئيس الإسرائيلى، على أكبر كتلتين فى الكنيست وهما "أزرق -أبيض" و"الليكود"، الذى يهدف إلى تذليل العقبات بينهما، لتشكيل حكومة إسرائيلية.

 

 

 

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

الليكود

الكنيست

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