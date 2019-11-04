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لأهالى أسوان ..تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بعد انخفاضها 30 %.. صور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:52 م
لأهالى أسوان ..تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بعد انخفاضها 30 %.. صور الخضروات والفاكهة بأسواق أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت أسواق أسوان، تراجع كبير فى أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع المواطنين الإقبال على الشراء والاستفادة من فترة تراجع الأسعار.

قال محمود موسى، الشهير بـ"حمتو" أحد تجار الخضار بشادر أسوان، إن أسعار الخضروات فى أسوان تراجعت خلال الفترة الحالية بتخفيضات وصلت إلى 30 % عن السابق والأسعار التى كانت عليها أسواق الخضروات والفاكهة قبل ذلك.

وأوضح حمتو لـ"اليوم السابع"، بأن سعر الكيلو فى الطماطم بلغ 5 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والبصل 6 جنيه، والبطاطا 4 جنيهات، والفلفل 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والشطة والفلفل 5 جنيهات، وسعر الأرنبيطة تبدأ من 10 جنيه، بينما سعر الكرنبة يبدأ من 10 جنيه أيضاً.

 

اسعار الخضروات والفاكهة_1
اسعار الخضروات والفاكهة_1

 

اسواق اسوان
اسواق اسوان

 

اسواق الخضروات والفاكهة
اسواق الخضروات والفاكهة

 

إقبال المواطنين
إقبال المواطنين

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