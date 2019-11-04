كيف يؤثر "الحضن" اليومى على طفلك ؟

كتبت فاطمة خليل

العناق أوالحضن من الأشياء الأساسية التى يجب الاهتمام بها بشكل يومى للأطفال، لتأثيرها الكبيرعلى صحة الطفل النفسية وتطوره المعرفى والنفسى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد احتضان الطفل يومياً، وفقاً لموقع " mindchamps".

وأظهرت الأبحاث أن الأطفال ينمون بشكل أفضل في البيئات التي يُمطرون فيها بالحب باستمرار- وهذا يبدأ من يوم ولادتهم.



حضن الاطفال

فوائد احتضان الطفل يومياً



يساعد الطفل على الشعور بالأمان



عندما يبدأ الأطفال في التعرف على كيفية عمل الأشياء، فإنهم يحتاجون إلى الإيماءات المحبة لوالديهم ليشعروا بالأمان العاطفي والتأكد من قبولهم في الأسرة.

تساعد لمسة الحضن في ترسيخ الثقة والشعوربالأمان فيها، مما يسمح لهم بمشاهدة أصوات العالم من حولهم دون قلق، مع شعور عميق بالأمان، تؤدي المعانقة أيضًا إلى الانفتاح لتعلم أشياء جديدة وتعزيز التواصل بين الوالد والطفل.

يجعل الطفل أكثر ذكاءاً



وجد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية أن الأطفال الذين غمرتهم أمهاتهم بالحب خلال السنوات الأولى لديهم "حصين" أكبر، وهو الجزء الرئيسي من الدماغ وهوأمرحيوي للتعلم والذاكرة والاستجابة للتوتر، وبالتالى فإن الحضن يزيد ذكاء طفلك.

يقلل الاجهاد ويطلق هرمونات الحب



الاتصال الجسدي مثل العناق يطلق مادة كيميائية في دماغنا تسمى الأوكسيتوسين، والتي غالباً ما تسمى "هرمون الحب"، يصنع الأوكسيتوسين في المقام الأول في منطقة ما تحت المهاد في المخ، ويقلل من الاكتئاب والقلق، وقد يكون له تأثير على الاضطرابات الموضعية، وبعض الأطفال يحبون العناق طوال الوقت، وبالتالي، فإن الحضن والمعانقة لطفلك يساعد على تذويب التوتر وتحسين المزاج.



حضن الطفل

يعزز الصحة النفسية



العناق الذى نعطيه لأطفالنا منذ اليوم الأول تساعدهم على طمأنتهم بأنهم محبوبون وتطور شعورًا بالثقة بالنفس وتساعد معانقة أطفالك على توفير شبكة أمان لهم كلما احتاجوا إلى أخذ استراحة من "العالم الحقيقي" وبناء قدراتهم على حب أنفسهم.

يساعد في انضباط سلوكيات الطفل



منح الطفل العناق أو الاحتضان يمكن أن يكون ما يساعده لبدء عملية الانضباط بشكل إيجابي، وتحسين سلوكياته.

يقوى المناعة



أثبتت الدراسات أن العناق يساعد فى تعزيز مناعتنا ومنع الإصابة بالأمراض.