كاميرات المراقبة تساعد فى القبض على سائق أتوبيس صدم سيدة بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، تفاصيل واقعة القبض على سائق أتوبيس صدم سيدة أثناء عبورها للطريق في حدائق القبة، حيث ساهمت كاميرات المراقبة بأحد المحال التجارية فى القبض على المتورط فى الحادث بعدما صدم المجنى عليها أثناء سيرها فى شارع بورسعيد بأتوبيس مجهول البيانات.

وأضاف رجال المباحث أن كاميرات المراقبة بالمنطقة حددت السيارة المتسببة فى الحادث تحمل أرقام و ن هـ 471 أتوبيس رحلات 26 راكب قيادة "أ.أ"، 40 سنة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه أثناء استقلاله السيارة المتسببة في الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بورود إشارة من مستشفى باب الشعرية باستقباله "ك.س"، 47 سنة، ربة منزل، متوفاة إثر إصابتها بجرح قطعي بالرأس والجبهة وسحجات بمشط القدم اليمنى والذراع اليمنى، وبالانتقال وسؤال نجلها "ش.ع"، 25 سنة، حاصل على دبلوم صنايع قرر بأنه حال سير والدته "المجني عليها" فى شارع بور سعيد ـ دائرة القسم وعبورها الطريق صدمتها سيارة ما أدى إلى حدوث إصاباتها المشار إليها والتي أودت بحياتها، فتحرر المحضر رقم 8138 لسنة 2019م إداري القسم، وبتكثيف التحريات تم القبض على سائق الأتوبيس أثناء سيره في أحد الشوارع بالمنطقة.