سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

كاتب سعودى: الدوحة مقيدة بابتزاز أنقرة..وأزمة يتم التكتم عليها بين قطر وتركيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:37 م
كاتب سعودى: الدوحة مقيدة بابتزاز أنقرة..وأزمة يتم التكتم عليها بين قطر وتركيا خالد الزعتر
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن هناك أزمة بين قطر وتركيا ولكن هذه الأزمة مكتوبة ويتم إخفائها من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن الدوحة أصبحت مقيدة بالابتزاز التركى.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"من الواضح أن هناك أزمة يتم التكتم عليها بين قطر وتركيا، ربما هذا ما يكشفه طريقة تعاطى الجانب التركى مع الدوحة، من حديث لقناة TRT التركية عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، إلى توريط الدوحة بالاعتراف التركى عن التمويل القطرى للعملية العسكرية التركية فى شمال سوريا.

2
 

 

وتابع خالد الزعتر :" الأتراك فى موضوع العلاقة مع قطر يتحركون بأريحية، يهاجمون الدوحة فى الإعلام، ويفتحون ملفات عن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، لكن فى المقابل نجد أن قطر مقيدة بالابتزاز التركى، فلم يكن هناك رد من الاعلام القطرى على طريقة تعاطى إعلام تركيا تجاه الدوحة.

 

 


خالد الزعتر

تميم

اردوغان

قطر

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وثيقة تسعير: قطر تخفض أسعار الخامين البحرى والبرى لأكتوبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:23 ص

تميم يقود اقتصاد بلاده للهاوية.. انخفاض صافى أرباح شركات بورصة قطر 5.3% خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر.. "قطر يلكس" تكشف حجم خسائر شركات الدوحة وتميم يسخر أموال شعبه لتمويل الإرهاب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:00 ص

شاهد.."مباشر قطر" تكشف خوف وهلع الإخوان فى أوروبا بعد هزائمهم فى المنطقة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:09 م

لقاء الخيانة.. وزير الخارجية التركى يلتقى بـ"تميم" فى الدوحة لتوجيه الشكر له على دعمه لعدوان أنقرة على سوريا.. ورواد يدشنون هاشتاج "العرب يقتلون بأموال قطر".. وخبراء: لولا المال القطري لعاش العالم العربي بسلام

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة