قسطرة القلب.. متى نضطر لإجراء العملية وما الذلى تكشف عنه فى الجسم؟

كتبت نهير عبد النبى

قسطرة القلب عبارة عن إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تتم عملية القطسرة لمعرفة الآتى:

1:تستخدم القسطرة لتحديد موقع تضييق أو انسداد الأوعية الدموية التى تسبب ألما فى الصدر.

2:قياس مستوى الضغط والأكسجين فى أجزاء مختلفة من القلب.

3:للتحقق من وظيفة ضخ القلب.

4: أخْذ عينة من الأنسجة من القلب (خزعة)، لتشخيصها.

5:لتشخيص عيوب القلب الموجودة منذ الولادة .

6: للبحث عن مشاكل صمامات القلب.

كما تستخدم القسطرة أيضا لعلاج أمراض القلب ومنها:

1: توسيع الشريان الضيق مع وضع دعامة.

2:اغلاق ثقب القلب وإصلاح العيوب الخلقية به.

3: إصلاح صمامات القلب أو استبدالها.

4: فتح صمامات القلب الضيقة من خلال الاستئصال.

5:إغلاق جزء من القلب لمنع الجلطات الدموية.

قبل إجراء العملية يجب على المريض اتباع بعض النصائح وهى:

1: عدم تناول الطعام أو الشراب قبل اجراء العملية بـ 6 ساعات على الاقل، حتى لا يسبب مضاعفات من التخدير.

2:ينصح مرضى السكر باتباع التعليمات من قبل الطبيب مع تناول أدوية السكر.