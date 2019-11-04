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قسطرة القلب.. متى نضطر لإجراء العملية وما الذلى تكشف عنه فى الجسم؟

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:00 ص
قسطرة القلب.. متى نضطر لإجراء العملية وما الذلى تكشف عنه فى الجسم؟ جهاز قسطرة القلب-صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قسطرة القلب عبارة عن إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic  تتم عملية القطسرة لمعرفة الآتى:

1:تستخدم القسطرة لتحديد موقع تضييق أو انسداد الأوعية الدموية التى تسبب ألما فى الصدر.

2:قياس مستوى الضغط والأكسجين فى أجزاء مختلفة من القلب.

3:للتحقق من وظيفة ضخ القلب.

4: أخْذ عينة من الأنسجة من القلب (خزعة)، لتشخيصها.

5:لتشخيص عيوب القلب الموجودة منذ الولادة .

6: للبحث عن مشاكل صمامات القلب.

كما تستخدم القسطرة أيضا لعلاج أمراض القلب ومنها:

1: توسيع الشريان الضيق مع وضع دعامة.

2:اغلاق ثقب القلب وإصلاح العيوب الخلقية به.

3: إصلاح صمامات القلب أو استبدالها.

4: فتح صمامات القلب الضيقة من خلال الاستئصال.

5:إغلاق جزء من القلب لمنع الجلطات الدموية.

قبل إجراء العملية يجب على المريض اتباع بعض النصائح وهى:

1: عدم تناول الطعام أو الشراب قبل اجراء العملية بـ 6 ساعات على الاقل، حتى لا يسبب مضاعفات من التخدير.

2:ينصح مرضى السكر باتباع التعليمات من قبل الطبيب مع تناول أدوية السكر.

 

 


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صمامات القلب

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