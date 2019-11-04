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فيديو .. مشادة بين صحفية سورية وجندى تركى شمال البلاد : هذه أرضنا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:17 م
فيديو .. مشادة بين صحفية سورية وجندى تركى شمال البلاد : هذه أرضنا مشادة بين الصحفية السورية والجندى التركى
كتب: أحمد جمعة

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تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لصحفية سورية تتجادل مع جندى تركى كان ضمن دورية روسية تركية فى مدن الشمال السورى.

 

ووقعت مشادة كلامية بين الصحفية السورية ناز السيد التى تعمل مراسلة لقناة الغد الإخبارية والجندى التركى بعد أن منعها من التصوير فى المناطق التى ينتشر فيها الأتراك.

وطلب الجندي التركى بلغة عربية ضعيفة من الصحفية السورية الابتعاد عنه مسافة 100 متر، لكن المراسلة ردت عليه بالسؤال "لماذا ابتعد 100 متر؟ هذه أرض سوريا، هذه أرضنا، إذا دخلنا الأرض التركية يمكنك أن تتكلم".

 

وغزت تركيا هجوما فى الشمال السورى على المناطق التى يتمركز فيها الأكراد، فى عملية هدفت إلى إبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود التركية. وقد لاقت العملية رفضا دوليا خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.


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