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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إضافة لفظ «سيدنا» للتشهد فى الصلاة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:34 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إضافة لفظ «سيدنا» للتشهد فى الصلاة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال حول صيغة التشهد فى الصلاة نصه: "حكم إضافة لفظ سيدنا للتشهد أثناء الصلاة؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "السائل يقصد قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهذا أجازه المذهب الشافعى وعليه يمكن قول سيدنا أو عدم قولها".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.

 


دار الإفتاء

الافتاء

اذكار الصباح

قول سيدنا محمد

سيدنا محمد

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