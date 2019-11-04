فيديو.. انهيار مبنى مصنع بقليوب بالكامل بعد صعوبة السيطرة على النيران

وأعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تشكيل لجنة بقيادة رئيس مدينة قليوب حامد طلبه، للمرور والتفتيش علي كافه المنشآت الصناعية للتأكد من السلامة المهنية وتوافر معدات الإطفاء بتلك المصانع، كما تم تشكيل لجنة من الحماية المدنية والبحث الجنائي والإدارة الهندسية بمجلس مدينة قليوب، لفحص أسباب حريق مصنع أبو حوا للدرجات النارية والتعرف على حجم الخسائر التي خلفها الحريق.

وفي هذا السياق، أكد حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، أن محاولات الإطفاء والسيطرة على النيران مستمرة بحضور الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وأضاف أن الحريق إندلع اليوم في الـ 5 مساءً بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر، ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 متر، وذلك نظرا للمواد القابلة للاشتعال، حيث وصل الحريق إلى الثلاث طوابق ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات، ومازالت جهود إطفاء الحريق مستمرة حيث يتم التعامل بأسلوب حذر منعا لأي إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

وكان قد أمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوى لمحاولة السيطرة على الحريق.