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فيديو .. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء قبل الشتاء

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:54 م
فيديو .. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء قبل الشتاء بطاطين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو تنظيم قطاعا المشروعات والتنمية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمشاركة جمعية "أمان الخير" ومديريات أمن "القليوبية - الفيوم - السويس – بورسعيد" عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – لحاف" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية. 

 يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.
 

        

 

 

حقوق الانسان

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