فيديو..الداخلية توجه قوافل للمحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.