فيديو..الداخلية توجه قوافل للمحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
واستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، فقد قامت قطاعات وزارة الداخلية وعدد من مديريات الأمن بتنظيم عدة قوافل إنسانية تجوب القرى والنجوع بالمحافظات، لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، مدعومةً بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية شنبارى بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة .. والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
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