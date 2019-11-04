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غدا.. انطلاق مهرجان فاكهة الشتاء فى أبوظبى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:24 ص
غدا.. انطلاق مهرجان فاكهة الشتاء فى أبوظبى فواكه - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات "مهرجان فاكهة الشتاء " الذى ينظمه مركز أبوظبى النسائي - التابع لنادي تراث الإمارات - وتستمر يومين فى مقر المركز بمدينة محمد بن زايد فى أبوظبى.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يتضمن المهرجان المخصص للنساء والأطفال العديد من الفعاليات التراثية المهمة، منها العروض التراثية، والأكلات الشعبية، والحرف اليدوية، وستخصص أماكن لتعليم السيدات الحرف اليدوية والأكلات الشعبية، والقهوة العربية، وغيرها من الأشياء التراثية التى تحيى تراث الدولة إضافة لنصائح توعوية للجمهور حول أهمية الأعشاب الطبية وكيفية استخدامها.

وقالت ظبية سعيد الرميثي مديرة مركز أبوظبي النسائى، إن المركز أكمل استعداداته لإقامة المهرجان الذي يهدف لتعريف الجيل الجديد بتراثه وإبراز دور الأسر المنتجة ووضع بصمتها فى المجتمع، وإظهار الدور الخاص الذى تقدمه المرأة في جميع المجالات ومن أهمها إحياء الأعمال التراثية والحرف التقليدية.

وأضافت أن من الجهات المشاركة مجمع زايد للأعشاب، وهيئة الهلال الأحمر، وهيئة الأوقاف، بجانب قسم البيئة والصحة والسلامة والقرية التراثية ومركزي أبوظبي الشبابى والسمحة النسائي، إضافة إلى متطوعات من "أبشر" لتقديم المساعدة والدعم في المهرجان، مشيرة إلى تخصيص مسرح خاص في المركز لتقديم المسابقات الترفيهية والثقافية وورش العمل ورصدت جوائز للفائزين.

 


مهرجان

فاكهة الشتاء

الامارات

مهرجان فاكهة الشتاء

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