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علماء أمريكيون: تأثير الكلاب إيجابى على صحة أصحابها

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:45 م
علماء أمريكيون: تأثير الكلاب إيجابى على صحة أصحابها كلب - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال علماء أمريكيون إن الكلاب لها تأثير إيجابى على صحة أصحابها وربما تطيل حياتهم.

وأظهرت دراسة أجراها متخصصون أن وجود كلب فى المنزل يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 24 %، حسبما نشر فى مجلة "Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes".

وحسب موقع سبوتنيك، توصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات من خلال دراسة بيانات عن 10 تجارب أجريت على مدى 10 سنوات بمشاركة 3.8 مليون شخص.

اتضح أنه من المفيد بشكل خاص أن يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية حيوان أليف، وتقل مخاطر الوفاة في وجود كلب بنسبة 31%.

كما أوضح أخصائى أمراض القلب دروف كازي، تساعد هذه الحيوانات الأليفة أصحابها على التخلص من القلق والشعور بالوحدة وتحسين تقييم الذات والمزاج، فضلا عن الصحة النفسية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ممارسة نشاط بدنى عند وجود كلب، لأن الحيوان يحتاج إلى المشي.

يقضي أصحاب الكلاب أكثر من غيرهم وقتا في الهواء الطلق، مما يؤثر أيضًا على أحاسيسهم. بالإضافة إلى ذلك، يقول العلماء أنه حتى عند المسح على الكلب، قد ينخفض ​​ضغط الشخص.

 


علماء أمريكيون

أمراض القلب

الحيوانات الأليفة

كلاب

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