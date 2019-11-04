طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

كتب محمود راغب

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ" الأرصاد الجوية "، إن هناك ارتفاعا طفيفا وتدريجيا بحرارة الجو، بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، موضحا أنه رغم الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة لا تزال الدرجات حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة بمعدل درجتين ويأتى نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية تتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة نسبيا، موضحًا أن العظمى بالقاهرة تتراوح بين 27 و 29 درجة.

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، لافتا إلى استمرار تكون الشبورة فى الصباح الباكر على الطرق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة قد تمتد لبعض المناطق من شمال الدلتا.