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طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية ومعتدل فى البحرين والإمارات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية ومعتدل فى البحرين والإمارات طقس الخليج
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأثنين، طقسا معتدلا نسبيا، على معظم الأنحاء خاصة فى البحرين، وتكون سحب رعدية ممطرة فى السعودية و تشكل الضباب فى الإمارات ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

سحب رعدية ممطرة فى السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتى الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالى والاوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


 

 

تشكل الضباب فى الأمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/ساعة، تصل إلى 36 كم/ساعة أحياناً، الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج .

37610-الإمارات
الإمارات

 

معتدل فى البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الاثنين سيكون معتدل مع كميات متفاوتة من السحب فى وقت لاحق.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام بعد الظهيرة وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 33م الصغرى 24م،  الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 35 %، شروق الشمس فى الساعة 05:49 صباحا وغروبها فى الساعة 04:54 مساءا.


 

 


طقس الخليج

سحب رعدية ممطرة

السعودية

البحرين

الإمارات

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