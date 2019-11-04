ضبط مصنع بدون ترخيص لغش قطع غيار السيارات بالغربية

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام"مسعد.م.س.ا" 54سنة مقيم قرية مسهلة مركز السنطة، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع قطع غيار السيارات مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما أكدت التحريات قيام المتهم بطبع علامات تجارية لشركات اجنبية شهيرة على المنتج النهائي كوسيلة لتحقيق أرباحا طائلة.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة مداهمة المصنع والتحفظ على مابه من مضبوطات، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة المصنع وعثر على 12ألف قطعة تيل فرامل سيارات وحساسات سرعة وجلبة مقص ومقابض ابواب سيارات، أولسيه، وطنابير وقطاش بطارية وفلاتر زيت، بالإضافة إلى ألف استيكر لعلامات تجارية شهيرة والماكينات والأدوات المستخدمة فى التصنيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر المحضر 19977جنح مركز السنطة، وتوت النيابة العامه التحقيق.