ضبط لحوم مصنعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تمكنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط من ضبط 88 كيلو جرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية و50 كيلو جرام من المصنعات الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 30 من الاسماك الفاسدة و20 كيلو جرام من الكبده المستوردة المنتهية الصلاحية و50 كيلو جرام من الدهون الفاسدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.