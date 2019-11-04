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ضبط لحوم مصنعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:18 م
ضبط لحوم مصنعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط جانب من المضبوطات
دمياط - معتز الشربينى

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تمكنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بدمياط من ضبط 88 كيلو جرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية و50 كيلو جرام  من المصنعات الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 30 من الاسماك الفاسدة و20 كيلو جرام من الكبده المستوردة المنتهية الصلاحية و50 كيلو جرام  من الدهون الفاسدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

يأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة للطب البيطرى لضبط الاسواق والحفاظ على صحة المواطن الدمياطى .
 
 
 
 
 

 


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