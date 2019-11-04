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ضبط عاطل من جنسية إفريقية بحوزته 13 قطعة حشيش بالدقى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:39 م
ضبط عاطل من جنسية إفريقية بحوزته 13 قطعة حشيش بالدقى حشيش،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل يحمل جنسية دولة إفريقية، بحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض بالدقى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 وتم ضبط المتهم "حسن. م" يحمل جنسية دولة إفريقية، أثناء متابعة النقيب عمرو حسونه لقوة مرافقة له للحالة الأمنية بالدقى، فتمكن من ضبط المتهم وبحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش، وسيجارة مشتعلة تحتوى على المخدر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

حيازة حشيش

مخدر الحشيش

قسم الدقي

أمن الجيزة

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