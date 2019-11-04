ضبط صاحب مصنع يقلد علامة تجارية شهيرة لكابلات الكهرباء بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط مصنع يقلد علامة تجارية شهيرة لكابلات الكهرباء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان صاحب ومحامى شركة أسلاك كهربائية شهيرة تقدم بمذكرة رسمية إلى وكيل مديرية التموين بالفيوم من وجود مصانع وتجار تقوم بتقليد علامة تجارية للكابلات الكهربائية.

وقرر المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين تشكيل حملة برئاسة المهندس هشام سعيد مدير التجارة الداخلية والمفتشون سيد قطب وأحمد أبوغرب ورائد عزت ومحمد أنور ومحمد عبدالفتاح ومحمد موسى ومحمود قرني، وتم ضبط "604 " لفة سلك كهرباء 1100 متر مدون عليه العلامة التجارية للشركة بالسيارة رقم "ق ص 7416 " باسوس القليوبية وضبط صاحب مصنع من باسوس القليوبية يقوم بتصنيع واستغلال علامة تجارية بدون ترخيص وتوزيعها على المحلات بمحافظة الفيوم وغش المواطنين بأنها أسلاك العلامة التجارية عن طريق تغيير أحد حروف الكلمة، مما يسبب أضرارا مالية للمستهلك وتم التحفظ على السيارة المضبوطة وحمولتها من الأسلاك الكهربائية المغشوشة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .