صور.. كيف تلتحق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة الأمريكية؟

قنا - وائل محمد

نظمت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، ندوة تعريفية عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.

والتقى الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بوفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية المكون من دينا الدريدج مساعد الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية ورانيا السيد أخصائى الشئون الثقافية بالسفارة وياسمين الروينى مستشار تعليمى أول بالايمد يست ويمنى خليل منسق قسم التبادل الثقافى بهيئة الايمد يست.

وأهدى الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة درع جامعة جنوب الوادى، إلى مساعد الملحق الثقافى دينا الدريدج، تعبيراً عن مدى تقديره للدور الذى يقدمه القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية للباحثين وللطلاب الراغبين فى الانتفاع بفرص تعليم عالمية مرموقة.

كما التقى وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية بالدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، بحضور أعضاء الفريق التدريبى بالمركز، وأثنى وفد القطاع الثقافى الأمريكى على مركز التطوير الوظيفى والقائمين عليه.

وبدأت الندوة التعريفية بحديث راينا السيد،أخصائى الشئون الثقافية عن برامج التبادل الثقافى والتعريف بهذه البرامج وكيفية الالتحاق بها ومنها برنامج فولبرايت وعرفته بأنه هو عبارة عن برنامج منح دراسية ممول بالكامل فى الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف الطلاّب الراغبين فى الحصول على درجة الماجستير أوالدكتوراه من إحدى الجامعات الأمريكية بالإضافة إلى بعض المنح الأخرى التى تمنح لطلبة الدراسات العليا.

وأضافت ياسمين الروينى،إنه يمكن التواصل والالتحاق بهذه المنح من خلال الموقع الخاص بالسفارة الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعى الأخرى من فيس بوك وانستجرام،كما نوهت عن هدف عقد مثل هذه الفاعليات هو التعريف بالفرص التعليمية والمنح الدراسية المقدمة من خلال المركز الثقافى الأمريكي

واختتمت الندوة التعريفية بحديث "يمنى خليل" عن منحة ساويرس الممولة من شركة أوراسكوم وهى منحة ممولة بالكامل و تشمل الرسوم الدراسية كاملة وبدل المعيشة بالإضافة إلى السفر والتأمين الصحى للطلاب الجامعيين المصريين الراغبين فى متابعة دراسة البكالوريوس فى المجالات التى من شأنها تعزيز الازدهار الاقتصادى لمصر فى الجامعات المرموقة فى الولايات المتحدة .

ندوة تعريفية عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة

ندوة تعريفية عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة

ندوة تعريفية عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة