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صور.. تعرف على تقرير الآثار حول مصرع 3 عمال أثناء التنقيب بمنزل بالفيوم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:34 م
صور.. تعرف على تقرير الآثار حول مصرع 3 عمال أثناء التنقيب بمنزل بالفيوم التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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أكد تقرير لجنة من منطقة آثار الفيوم التى انتدبتها نيابة المركز، لمعاينة موقع الحفرة التى أدت الى وفاة 3 أشخاص فى عزبة رزق متى التابعة لقرية دمو بمركز الفيوم، أن الحفر يقع فى منزل قديس محروس فيلبس وهى بعمق 12 متر ويوجد فى الجانب الغربى منها سرداب بطول 4 متر وبارتفاع 2متر ونصف.

وكشفت اللجنة المكونة من ربيع يحيى وسارة عيد حنا وسارة ربيع عبد السلام مفتشى الأثار، أن ناتج الحفر عبارة عن تربة طفلية ولا يوجد به أى شواهد أثرية والمنزل والمنطقة الموجودة به غير تابع لوزارة الآثار ويبعد عن أقرب منطقة اثرية وهى هرم هوارة حوالى 5 كيلو متر .

كان مستشفي الفيوم العام استقبل جثث كل من مينا قديس محروس 23سنة عامل وحسن سويلم سليم 25 سنة عامل وأحمد طنطاوى محمد 34 سنة عامل وتبين أن جميعهم كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار في منزل بعزبة رزق متى بقرية دمو بمركز الفيوم وبالانتقال والفحص تبين ان الحفر بمنزل قديس محروس فيلبس تم نقل الجثث للمستشفي وتحرر المحضر رقم 6672 اداري مركز الفيوم. وتبين أن الحفرة عمقها 12 متر وقطرها  3 أمتار وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (1)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (1)

التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (2)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (3)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (4)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (5)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (6)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (7)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (8)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم (9)
التنقيب عن الاثار بمنزل بالفيوم 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

التنقيب عن الآثار

هيئة آثار الفيوم

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